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«Краснодар» согласовал трансфер колумбийского полузащитника Кастаньи

«Краснодар» согласовал трансфер колумбийского полузащитника Кастаньи
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«Краснодар» согласовал трансфер опорного полузащитника «Крус Асуля» Кевина Кастаньи. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В ближайшее время игрок должен подписать контракт с «Краснодаром».

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах, в которых отметился результативной передачей. В составе сборной Колумбии игрок дебютировал в январе 2023 года и провёл семь матчей.

Напомним, на зимний перерыв «Краснодар» ушёл на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 38 очков. Ближайшего преследователя в лице «Зенита» команда опережает на два очка.

В первом матче после зимней паузы в РПЛ «Краснодар» встретится с «Рубином». Матч состоится 2 марта в Краснодаре».

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