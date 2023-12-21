Экс-игрок «Зенита» Маммана может перейти в «Расинг» или «Велес»

Защитник «Ривер Плэйта» Эмануэль Маммана, выступавший за «Зенит» и «Сочи», может продолжить карьеру «Велесе» или «Расинге», сообщает La pagina millonaria.

По информации источника, 27-летний футболист так и не смог закрепиться в стартовом составе «Ривер Плэйта» и поэтому принял решение о смене клуба после окончания контракта. Маммана уже имеет предложения от двух аргентинских клубов – «Велеса» и Расинга».

Маммана перешел в «Ривер Плэйт» из «Зенита» в январе 2022 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2023 года. Transfermarkt оценивает 27-летнего защитника в 3 млн евро.

В нынешнем сезоне Маммана провел на поле 12 матчей (961 минуту), но результативными действиями не отметился.

Маммана выступал за «Зенит» с 2017 по 2022 год. Вместе с питерским клубом защитник выиграл два чемпионства (2019, 2020), а также Кубок России (2020).