«Барселона» не собирается продавать Левандовского

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски продолжит выступать за каталонский клуб, сообщает AS.

По информации источника, сине-гранатовые не заинтересованы в продаже 35-летнего футболиста, несмотря на снижение результативности в текущем сезоне. Руководство команды и главный тренер Хави продолжают доверять возрастному форварду. Отмечается, что «Барселона» не будет продавать Левандовского ни в зимнее, ни в летнее трансферное окно.

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Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» летом 2022 года за € 45 млн. В текущем сезоне поляк провёл за «блауграну» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее о будущем польского форварда высказался его агент.