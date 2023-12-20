Агент Левандовского ответил на вопрос о будущем игрока в «Барселоне»

Пини Захави, агент нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски, ответил на вопрос о будущем футболиста в каталонском клубе.

«Будущее Левандовского? Конечно, он останется в «Барселоне», — приводит слова Захави журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

После 17 туров «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 35 очков. От лидирующей «Жироны» команда отстаёт на девять очков.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив девять голов и четыре результативные передачи. Ранее Левандовски выступал в мюнхенской «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

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