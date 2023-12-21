«Интер» отыскал футболиста для замены Хуана Куадрадо

«Интер» находится в поисках замены полузащитнику команды Хуану Куадрадо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, колумбиец стал футболистом миланского клуба минувшим летом, перейдя из «Ювентуса» на правах свободного агента.

По информации источника, «нерадзурри» хотят заменить Куадрадо полузащитником «Брюгге» Тейджоном Бьюкененом. 24-летний футболист — приоритетная цель на позицию колумбийца. Переговоры между клубами начнутся в ближайшее время.

В текущем сезоне Бьюкенен провёл за «Брюгге» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с бельгийским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.