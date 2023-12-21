«Барселона» потеряла € 6 млн после поражений от «Шахтёра» и «Антверпена» в ЛЧ — Sport

«Барселона» недосчиталась призовых денег от УЕФА по итогам группового этапа текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, из-за поражений в рамках 4-го и 6-го тура «Барселона» потеряла € 5,8 млн. Напомним, каталонцы в этих матчах на выезде уступили украинскому «Шахтёру» (0:1) и бельгийскому «Антверпену» (2:3). Однако это не помешало сине-гранатовым выйти из группы с первого места.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Хави набрали 38 очков после 18 туров и отстают от лидирующей «Жироны» на шесть баллов. В Лиге чемпионов каталонская команда впервые за три года сыграет в плей-офф. Сине-гранатовым на стадии 1/8 финала будет противостоять «Наполи».