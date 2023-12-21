Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Врач ЦСКА — об Акинфееве: перед матчем с Испанией я откачал стакан жидкости из его колена

Врач ЦСКА — об Акинфееве: перед матчем с Испанией я откачал стакан жидкости из его колена
Аудио-версия:
Комментарии

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал то, в каком состоянии играет вратарь армейцев Игорь Акинфеев.

«С таким суставом, как у него, обычный человек с дивана не встанет, а прочитав заключение МРТ, может впасть в тяжёлую депрессию. В нескольких случаях даже мне казалось, что Акинфееву нужна пауза на неделю-другую, но он выходил уже в следующем матче – и был лучшим игроком на поле.

Даже за три дня до игры с Испанией на ЧМ-2018 его сустав воспалился, и из него я откачал почти стакан воспалительной жидкости. Но о неучастии в игре речи у Игоря даже не шло. Если Акинфеев не выходит на поле, значит, у него вообще нет шансов сыграть», — приводит слова Безуглова источник.

Напомним, на чемпионате мира 2018 года в России благодаря Акинфееву национальная команда в 1/8 финала прошла сборную Испании (1:1 и 4:3 по серии пенальти).

Материалы по теме
Врач ЦСКА рассказал подробности сорвавшегося трансфера Велингтона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android