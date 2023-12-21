Врач ЦСКА — об Акинфееве: перед матчем с Испанией я откачал стакан жидкости из его колена

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал то, в каком состоянии играет вратарь армейцев Игорь Акинфеев.

«С таким суставом, как у него, обычный человек с дивана не встанет, а прочитав заключение МРТ, может впасть в тяжёлую депрессию. В нескольких случаях даже мне казалось, что Акинфееву нужна пауза на неделю-другую, но он выходил уже в следующем матче – и был лучшим игроком на поле.

Даже за три дня до игры с Испанией на ЧМ-2018 его сустав воспалился, и из него я откачал почти стакан воспалительной жидкости. Но о неучастии в игре речи у Игоря даже не шло. Если Акинфеев не выходит на поле, значит, у него вообще нет шансов сыграть», — приводит слова Безуглова источник.

Напомним, на чемпионате мира 2018 года в России благодаря Акинфееву национальная команда в 1/8 финала прошла сборную Испании (1:1 и 4:3 по серии пенальти).