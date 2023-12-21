Бородюк: сейчас нет смысла обсуждать выступление российских клубов в Суперлиге

Российский тренер Александр Бородюк отреагировал на идею о возможном участии российских клубов в Европейской Суперлиге.

«Участие российских клубов в Суперлиге? Всё время есть слово «если». Если нас позовут, если мы в Азию перейдём… Повторюсь — нужны определённые гарантии, куда мы будем допущены.

Без гарантий нет смысла вести разговор. То, что делают сейчас ФИФА и УЕФА, — спортивная составляющая для них, видимо, не имеет никакого значения. У них уже какие-то другие критерии футбола. Они преследуют какие-то коммерческие цели. Сейчас нет смысла обсуждать выступление российских клубов в Суперлиге.

Создание Суперлиги — это пока теория. Они постоянно судятся с ФИФА и УЕФА. Сегодня выиграли, а завтра может развернуться всё в обратную сторону. В любом случае нам нужны гарантии от Суперлиги — возьмут ли они нас в этот турнир. Пока что они только выясняют отношения друг с другом», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.