«Это атака на ценности европейского футбола». «Рома» выступила против участия в Суперлиге

Итальянская «Рома» заявила о том, что она не поддерживает идею создания Европейской Суперлиги, а также последующее присоединение к ней.

«После сегодняшнего решения Европейского суда по делу Суперлиги «Рома» подтверждает свою позицию в отношении ценностей и будущего европейского футбола. Клуб никоим образом не поддерживает какой-либо проект так называемый Суперлиги, который представляет собой неприемлемую атаку на важность национальных лиг и основы европейского футбола.

«Рома» считает, что будущее благополучие европейского футбола может быть обеспечено только благодаря совместной работе через Ассоциацию европейских клубов (ECA) в тесном партнёрстве с УЕФА и ФИФА», — сказано в заявлении на официальном сайте римского клуба.

Напомним, ранее Суд Европейского Союза признал, что правила, установленные УЕФА и ФИФА в отношении Суперлиги, противоречат закону о свободной конкуренции, а их запрет на то, чтобы клубы не могли играть в прочих турнирах, характеризуется своей незаконностью.