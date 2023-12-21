«Манчестер Юнайтед» заинтересован в обмене Антони на игрока «Реала Сосьедад» Кубо

Руководство «Манчестер Юнайтед» всерьёз рассматривает возможность с приобретением крайнего нападающего «Реала Сосьедад» Такефусы Кубо. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, с начала нынешнего сезона скауты «красных дьяволов» семь раз посещали матчи «Реала Сосьедад» с целью просмотра японского футболиста. Подчёркивается, что для того, чтобы подписать Кубо, английский клуб готов предложить £ 43 млн (€ 49,7 млн), а также предоставить «Реалу Сосьедад» вингера Антони на правах аренды.

Напомним, действующее трудовое соглашение Кубо с клубом рассчитано до лета 2027 года. В нынешнем сезоне японский футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.