«Жирона» не сможет сыграть в Лиге чемпионов из-за «Манчестер Сити» — Curiosidades

Согласно действующим правилам УЕФА, «Жирона» не сможет играть в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне, даже если пройдёт квалификацию, поскольку принадлежит той же группе, что и другая команда, участвующая в соревнованиях, — «Манчестер Сити». Об этом сообщает Curiosidades Europa в соцсети Х (ранее Twitter).

На текущий момент «Жирона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Её ближайшим преследователем является «Реал», который после 17 матчей заработал 42 очка. Замыкает тройку лидеров испанского чемпионата «Барселона», набравшая 35 очков после аналогичного количества матчей.

Холдингу City Football Group принадлежат 12 клубов по всему миру. Это «Манчестер Сити» (Англия), «Жирона» (Испания), «Ломмел» (Бельгия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Палермо» (Италия), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Йокогама Ф. Маринос» (Япония), «Монтевидео Сити» (Уругвай), «Труа» (Франция), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Мумбаи Сити» (Индия) и «Баия» (Бразилия). Помимо этого, партнёром City Football Group является футбольный клуб «Боливар» (Боливия).

В эти минуты «Жирона» проводит матч с «Бетисом» в рамках 18-го тура Ла Лиги. Стартовый свисток встречи прозвучал в 21:00 мск.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.