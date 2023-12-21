«Наши двери открыты». Глава Суперлиги допустил возможность сотрудничества с УЕФА

Бернд Райхарт, главный директор компании А22 Sports, занимающейся созданием Европейской Суперлиги, ответил на вопрос, может ли этот турнир был реализован в сотрудничестве с УЕФА в период руководства этой организацией Александером Чеферином.

«Мы никогда не были закрытыми для диалога. Мы уже продемонстрировали, что готовы протянуть руку помощи всем, кто находится в поисках решения для улучшения футбола. Я буду рад вернуться в штаб-квартиру УЕФА в Ньоне, но надеюсь, что в этот раз там меня встретят лучше, чем это было в мой прошлый визит. Но сейчас это не является приоритетом. Приоритет — запуск платформы Unify (разрабатывающаяся стриминговая платформа, которая будет транслировать Суперлигу. — Прим. «Чемпионата») и убеждение клубов и их болельщиков в проекте Суперлиги», — приводит слова Райхарта AS.

Напомним, ранее президент УЕФА саркастически высказался об идее создании Европейской Суперлиги, заявив, что в этом турнире будут принимать участие только все команды. Также президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что решение Европейского суда о запрете монополии на проведение турниров для УЕФА и ФИФА никоим образом не изменит положение дел в современном футболе.