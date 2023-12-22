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Кайл Уолкер высказался о неудачном отрезке «Манчестер Сити» в АПЛ

Кайл Уолкер высказался о неудачном отрезке «Манчестер Сити» в АПЛ
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер прокомментировал неудачную серию клуба в английской Премьер-лиге. Напомним, начиная с 12-го тура подопечные Хосепа Гвардиолы не могли одержать победу в чемпионате на протяжении четырёх матчей подряд.

«Я думаю, это (выход в финал клубного чемпионата мира. — Прим. «Чемпионата») показывает наш характер.

Думаю, что мы потеряли несколько хороших игроков в лице [Илкая] Гюндогана и Рияда [Мареза] — хороших опытных игроков Премьер-лиги, которые знают игру изнутри и снаружи и знают, как тренер хочет работать.

Это период адаптации, когда люди приходят, осваиваются и привыкают к тому, как тренер хочет играть и как футболисты играют вокруг них. Но послушайте, мы уже на месте, и я чувствую себя уверенно, ребята чувствуют себя уверенно. Возможно, это то, что нам было нужно, чтобы вернуться к реальности, и мы снова начнём, и надеюсь, это будет отправной точкой», — сказал Уолкер в интервью пресс-службе клуба.

Матч за звание клубного чемпиона мира между «Манчестер Сити» и «Флуминенсе» состоится в пятницу, 22 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

Клубный чемпионат мира - 2023 . Финал
22 декабря 2023, пятница. 21:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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