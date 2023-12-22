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Головин — в сборной лучших игроков Лиги 1 первой части сезона по версии L'Equipe

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в сборную лучших игроков Лиги 1 первой части сезона по версии авторитетного французского портала L'Equipe. Издание выбрало схему 4-2-3-1 для данной сборной.

Вратарь: Гийом Ресте (Франция, «Тулуза», рейтинг 6,0).

Защитники: Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ», рейтинг 6,15); Жан-Клер Тодибо (Франция, «Ницца», рейтинг 6,0); Данте (Бразилия, «Ницца», рейтинг 6,18); Мельвен Бар (Франция, «Ницца», рейтинг 5,76).

Полузащитники: Пьерр Лис-Мелу (Франция, «Брест», рейтинг 6,5); Набиль Бенталеб (Алжир, «Лилль», рейтинг 6,0); Усман Дембеле (Франция, «ПСЖ», рейтинг 6,0); Александр Головин (Россия, «Монако», рейтинг 6,13); Ромен дель Кастильо (Испания, «Брест», рейтинг 5,88).

Нападающий: Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ», рейтинг 6,13).

Напомним, Александр Головин провёл 15 матчей в составе «Монако» в текущем сезоне Лиги 1, в которых отметился пятью голами и двумя голевыми передачами.

В данный момент «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, набрав 40 очков после 17 матчей. На втором месте располагается «Ницца», в активе которой 35 очков за аналогичное количество игр. Замыкает тройку «Монако» с 33 очками после 17 встреч.