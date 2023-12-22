«Мальорка» одержала волевую победу над «Осасуной»

«Мальорка» выиграла у «Осасуны» со счётом 3:2 в матче 18-го тура чемпионата Испании. Игра прошла на стадионе «Иберостар» в городе Пальма-де-Мальорка.
Счёт во встрече открыли гости: на 7-й минуте минуте отличился Пабло Ибаньес. На 12-й Матия Настасич забил ответный мяч с паса Дани Родригеса.
Во втором тайме Родригес забил уже сам — на 53-й минуте с паса Пабло Маффео. На 62-й «Мальорка» упрочила своё преимущество. Отличился Антонио Роильо, которому ассистировал Родригес. Последний поучаствовал во всех трёх забитых мячах своей команды.
Команда из Памплоны отыграла один мяч на 90+1-й минуте. Гол забил Рауль с передачи Чими Авилы.
«Мальорка» с 18 очками после 18 матчей поднялась на 14-ю позицию в Примере. Команда продлила беспроигрышную серию до пяти матчей. «Осасуна» находится в таблице строчкой выше с 19 очками.
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