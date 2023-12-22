Фабрегас уйдёт с поста и.о. главного тренера «Комо» из-за отсутствия лицензии

Исполняющий обязанности главного тренера «Комо» Сеск Фабрегас оставит свой пост после матча 18-го тура серии B с «Палермо», который пройдёт 23 декабря, сообщает ESPN.

36-летний испанец не имеет необходимой тренерской квалификации для продолжения работы. Ранее он получил временное разрешение от Итальянской федерации футбола (FIGC), действие которого истекает в воскресенье, 24 декабря.

В январе и.о. главного тренера «Комо» станет валлиец Осиан Робертс. Он будет работать на этом посту до конца сезона и при этом станет совмещать его с должностью главы клубного департамента развития.

Фабрегас останется в тренерском штабе «Комо», он должен получить необходимую для работы лицензию в ближайшие месяцы.

Испанец был и.о. главного тренера «Комо» с 13 ноября. Под руководством Фабрегаса клуб победил четыре раза, проиграл одну из пяти встреч и занимает третье место в серии B после 17 матчей.