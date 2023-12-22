Роман Абрамович проиграл суд по отмене санкций, из-за которых он продал «Челси»

Российский миллиардер Роман Абрамович в среду проиграл судебный процесс, направленный на отмену санкций Евросоюза, сообщает Reuters.

Напомним, в отношении Абрамовича ввели санкции после начала событий на Украине. Бизнесмен принял решение подать против этого судебный иск.

Однако, суд ЕС в Брюсселе отклонил иск, а также отклонил его требования о компенсации, отметив его роль в российской сталелитейной компании Evraz.

Напомним, Абрамович под влиянием санкций продал «Челси» в 2022 году. Приобрёл лондонский клуб американский предприниматель Тодд Боули за € 4,82 млрд.

Предполагалось, что € 2,6 млрд, полученные от сделки, пойдут на гуманитарную помощь Украине.

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