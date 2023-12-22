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«Урал» занял восьмое место в мире по среднему росту игроков

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory составил рейтинг футбольных клубов со всего мира по среднему росту игроков. Так, восьмое место в этом рейтинге досталось российскому клубу — «Уралу».

Согласно результатам исследования, средний рост игроков «Урала» — 186,3 см. Возглавляет рейтинг венгерский «Хечкемет» (187,13). Также в топ-3 вошли два немецких клуба — «Хоффенхайм» и «Шальке».

Топ-10 клубов мира по среднему росту футболистов:

1. «Хечкемет» (Венгрия) — 187,13

2. «Хоффенхайм» (Германия) — 186,92

3. «Шальке-04» (Германия) — 186, 83

4. «Хайдензайм» (Германия) — 186,59

5. «ЧФР Клуж» (Румыния) — 186,42

6. «Кёльн» (Германия) — 186,35

7. «Хам-Кам» (Норвегия) — 186,34

8. «Урал» (Россия) — 186,30

9. «Верона» (Италия) — 186,26

10. «Хёугесунн» (Норвегия) — 186,22