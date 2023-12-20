В «Урале» рассказали, планируются ли усиления в зимнее трансферное окно

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о планах по усилению команды в зимнее трансферное окно.

«В зимнее трансферное окно не стоит ждать сильных изменений в «Урале». У нас много качественных футболистов, да и мы не настолько богаты, чтобы покупать ещё и ещё, но какое-то усиление будет. Специалисты и тренерский штаб работают, поэтому если попадётся футболист, который сильнее наших, тогда можно о чём-то говорить, но больших изменений не будет. Трансферы на выход? Всякое может быть, конечно», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Виктора Гончаренко набрала 19 очков за 18 матчей.