«Интер» продлил контракт с Маттео Дармианом — Скира

Миланский «Интер» продлил трудовое соглашение с защитником Маттео Дармианом до 2025 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter). Скоро об этом будет объявлено официально.

Напомним, Маттео является воспитанником «Милана». Полноценным игроком «Интера» он стал в 2021 году, предыдущий год проведя в аренде в составе «неррадзури». За свою карьеру футболист успел поиграть за «Палермо», «Торино», «Парму» и английский «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 34-летний Дармиан принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.