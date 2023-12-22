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Матч 21-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» не будут переносить из-за выборов президента

Матч 21-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» не будут переносить из-за выборов президента
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Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что выборы президента России не станут причиной для переноса матча 21-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак», который должен состояться в марте.

«Тур состоится в заявленные даты. Возможны корректировки по дням, но ничего переносить не будем», — приводит слова Алаева издание ТАСС.

Ранее появлялись слухи, что РПЛ может перенести матчи 21-го тура в связи с президентскими выборами. Аналогичная практика использовалась во время прошлых выборов.

Президентские выборы в России в 2024 году, согласно заявлению ЦИК, пройдут в течение трёх дней — 15, 16 и 17 марта. В эти дни также должны состояться матчи 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Действующий глава РФ Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Предвыборная кампания в России уже началась.

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