«Ньюкасл» заинтересован в Дэвиде, отказавшимся продлевать контракт с «Лиллем»

Английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» рассматривает возможность приобретения нападающего французского «Лилля» Джонатана Дэвида, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, канадский футболист уже объявил руководству «Лилля», что не станет продлевать действующее соглашение, которое рассчитано до лета 2025 года.

23-летний футболист родился в Нью-Йорке, США, однако выступает за сборную Канады. За французский клуб Джонатан играет с 2020 года, куда он перешёл из бельгийского «Гента».

В текущем сезоне Дэвид принял участие в 23 встречах за «Лилль» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 50 млн.