Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Иттифак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Можно сделать ставку на него». Денис Черышев назвал лучшего игрока РПЛ

«Можно сделать ставку на него». Денис Черышев назвал лучшего игрока РПЛ
Комментарии

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев признался, что из-за загруженного графика слабо следит за матчами чемпионата России. В то же время Черышев рассказал, кого считает лучшим игроком Российской Премьер-Лиги по совокупности факторов.

«Слежу ли я за РПЛ? Если честно, к сожалению, не очень сильно получается следить. У нас график очень забит, не получается часто смотреть игры. Стараюсь смотреть голы и лучшие моменты. А назвать лучшего игрока я не могу, потому что много игр не смотрел. Наверное, можно назвать Пиняева. Сейчас он на виду у всех, показывает хорошую игру, вызывается в сборную. Он молодой и перспективный, можно сделать ставку на него и пожелать ему удачи», — сказал Черышев в видео на YouTube-канале РПЛ.

Материалы по теме
Денис Черышев не исключил перехода в клуб РПЛ по окончании сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android