«Можно сделать ставку на него». Денис Черышев назвал лучшего игрока РПЛ

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев признался, что из-за загруженного графика слабо следит за матчами чемпионата России. В то же время Черышев рассказал, кого считает лучшим игроком Российской Премьер-Лиги по совокупности факторов.

«Слежу ли я за РПЛ? Если честно, к сожалению, не очень сильно получается следить. У нас график очень забит, не получается часто смотреть игры. Стараюсь смотреть голы и лучшие моменты. А назвать лучшего игрока я не могу, потому что много игр не смотрел. Наверное, можно назвать Пиняева. Сейчас он на виду у всех, показывает хорошую игру, вызывается в сборную. Он молодой и перспективный, можно сделать ставку на него и пожелать ему удачи», — сказал Черышев в видео на YouTube-канале РПЛ.