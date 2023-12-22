Денис Черышев отреагировал на малое количество игрового времени в «Венеции»

Российский полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев высказался о небольшом количестве игрового времени в составе клуба Серии Б. В сезоне-2023/2024 32-летний футболист провёл на поле 148 минут во всех турнирах.

«Конечно, не всегда у меня много игрового времени. Но у нас команда очень хорошая, сплочённая. Я пытаюсь использовать все свои шансы, когда мне дают играть. Так что я доволен», — сказал Черышев в видео на YouTube-канале РПЛ.

32-летний Черышев выступает за «Венецию» с лета 2022 года. В текущем сезоне россиянин принял участие в восьми матчах за клуб во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Всего за итальянский клуб Денис сыграл 32 игры, в которых забил четыре гола и отдал два ассиста.