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В Италии и Франции хотят создать законы, не позволяющие клубам вступать в Суперлигу

В Италии и Франции хотят создать законы, не позволяющие клубам вступать в Суперлигу
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Правительства Италии и Франции собираются мобилизовать свои силы, чтобы создать законодательство, которое не позволит ни одному из их клубов вступить в Суперлигу, сообщает BBC.

Также сообщается, что в Англии футбольный регулятор частично хочет подрезать крылья крупнейшим клубам, что подкреплёно юридическими полномочиями на случай, если кто-то начнёт соблазняться этим проектом.

Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. На данный момент в списке участников Суперлиги находятся только «Барселона» и «Реал».

Отметим, что к концу первого дня уже 17 европейских клубов из топ-5 лиг публично отказались от участия в Европейской Суперлиге, поддержав УЕФА

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