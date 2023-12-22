Черчесов может возглавить «Бешикташ» — Ntvspor

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Бывший главный наставник России Станислав Черчесов может стать главным тренером турецкого «Бешкташа». Об этом сообщает Ntvspor.

По информации источника, одновременно с российским специалистом клуб рассматривает ещё шестерых кандидатов. В списке находятся Фабио Каннаваро, Славен Билич, Хорхе Сампаоли, Руд ван Нистелрой, Франк де Бур и Бруно Женезио.

Напомним, «Бешикташ» проиграл «Аланьяспору» со счётом 1:3 в матче 17-го тура чемпионата Турции. Чёрно-белые потеряли очки в трёх последних матчах чемпионата. Несмотря на то, что контракт главного тренера клуба Ризы Чалымбая недавно был продлён, решение об уходе было принято после сразу матча с «Аланьяспором».

Стамбульский «Бешикташ» располагается на пятом месте в чемпионате Турции. В активе команды 26 очков после 16 сыгранных матчей. Лидирует в турнире «Фенербахче» с 43 очками.