Стала известна причина срыва перехода защитника «Зенита» Ренана в «Сан-Паулу»

Трансфер защитник «Зенита» Роберта Ренана в «Сан-Паулу» сорвался из-за главного тренера бразильской команды Дориваля Жуниора. Кандидатура Ренана не получила одобрения от наставника, поэтому клуб отказался от подписания игрока из РПЛ, информирует UOL.

Согласно сведениям источника, сделка была уже согласована на клубном уровне. Предполагалось, что это будет аренда на срок от 6 месяцев до одного года с дальнейшей продажей Ренана в Европу.

Ранее сообщалось, что другая бразильская команда, «Интернасьонал», близка к подписанию Роберта Ренана.

Напомним, Ренан выступает за «Зенит» с января 2023-го. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезоне Ренан принял участие в восьми матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 9 млн.