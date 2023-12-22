Слуцкий — об англичанах: в рабочее время сделают всё, в остальное — ты для них умер

Известный российский тренер Леонид Слуцкий, ранее работавший в английском «Халл Сити» и «Витессе» из Нидерландов, рассказал о рабочем менталитете в этих странах.

«Можно ли сравнивать культурный уровень игроков ЦСКА и «Халла»? Могу сравнивать только ментальный. В ЦСКА я устраивал семейные праздники? В «Халле» так не принято. Это касается не только футболистов.

К примеру, у доктора рабочий день с 9:00 до 17:00. Если бы в 17:01 позвонишь доктору «Халла» и скажешь, что при смерти лежишь на базе, он ответит: «Босс, терпите, завтра в 9:00 я вас спасу». В рабочее время они сделают для тебя всё, в остальное время — ты для них умер.

Голландцы — другие. Они приедут к тебе и в два часа ночи. У нас там были и квизы, и викторины. В этом плане они более коммуникабельные. У англичан — роботизация процесса. С одной стороны, плюс, они не оценивают тренера, с другой — ты не можешь выйти за рамки. Они к этому исторически не приспособлены», — сказал Слуцкий в интервью на You-Tube канале «Коммент.Шоу».

Напомним, за свою карьеру Слуцкий успел поработать в футбольном клубе «Москва», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России и «Халл Сити», «Витессе» и «Рубине».