Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг высказался о возможном усилении в трансферное окно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о возможных подписаниях в январское трансферное окно.

«Я доволен нынешним составом. Просто у нас было слишком много недоступных игроков. Когда вернутся такие игроки, как Каземиро, вернётся Мартинес, вернётся Мэйсон Маунт… мы станем намного сильнее после трансферного окна», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

После 17 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 28 очков. Лидирует в АПЛ «Арсенал» с 39 очками.

В группе Лиги чемпионов подопечные нидерландского тренера заняли последнее место в группе с «Баварией», «Копенгагеном» и «Галатасараем».