Потенциальный новичок «Спартака» Лукович показал фото с празднованием гола в стиле Промеса

18-летний нападающий сербского клуба «ИМТ Белград» Милош Лукович, который может стать футболистом московского «Спартака», празднует забитые мячи так же, как и нидерландский игрок красно-белых Квинси Промес.

Фото: Социальные сети Милоша Луковича

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что московские «Динамо» и «Спартак» проявляют активный интерес к молодому форварду, а бывший спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт даже совершил поездку в Сербию, чтобы поговорить с руководством «ИМТ Белград» по поводу футболиста.

В нынешнем сезоне Милош Лукович принял участие в 19 матчах за «ИМТ Белград» во всех официальных турнирах, отметился 10 забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость нападающего составляет € 1,5 млн.