Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кварацхелия попал в топ-4 самых дорогих игроков Серии А по версии Transfermarkt

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов итальянской Серии А. Этот список возглавили нападающие Виктор Осимхен и Лаутаро Мартинес. Тройку лидеров замкнул португалец из «Милана» Рафаэл Леау. Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия занял четвёртое место в этом рейтинге.

Топ-12 самых дорогих футболистов Серии А:

1–2. Виктор Осимхен («Наполи», € 110 млн).

1–2. Лаутаро Мартинес («Интер», € 110 млн).

3. Рафаэл Леау («Милан», € 90 млн).

4. Хвича Кварацхелия («Наполи», € 80 млн).

5. Николо Барелла («Интер», € 75 млн).

6–7. Душан Влахович («Ювентус», € 60 млн).

6–7. Алессандро Бастони («Интер», € 60 млн).

8–9. Маркус Тюрам («Интер», € 55 млн).

8–9. Тео Эрнандес («Милан», € 55 млн).

10–12. Федерико Димарко («Интер», € 50 млн).

10–12. Федерико Кьеза («Ювентус», € 50 млн).

10–12. Бремер («Ювентус», € 50 млн).