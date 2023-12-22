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Тен Хаг: в матче с «Ливерпулем» лучший момент был у нас, но мы должны продолжать расти

Тен Хаг: в матче с «Ливерпулем» лучший момент был у нас, но мы должны продолжать расти
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, в каких аспектах его команде необходимо улучшить свою игру в преддверии матча 18-го тура АПЛ с «Вест Хэмом», который состоится завтра, 23 декабря.

«Я думаю, мы определённо можем прибавить. Дело не в одном игроке, а в группе футболистов. Вы знаете мою философию: мы должны атаковать всей командой. Нам нужно лучше перемещать мяч и лучше принимать решения, когда он у нас в ногах. Иногда нам приходится быть более рассудительными. Тем не менее лучший момент в игре с «Ливерпулем» был у нас», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Напомним, «красные дьяволы» начнут игру с «Вест Хэмом» в 15:30 мск.

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 15:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 17 туров чемпионата Англии подопечные тен Хага набрали 28 очков и на текущий момент занимают седьмое место. После аналогичного количества туров «молотобойцы» заработали 27 очков и расположились на девятой строчке.

Турнирная таблица чемпионата Англии
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