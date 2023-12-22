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Тренер «Арсенала» Артета: в матче с «Ливерпулем» нам необходимо доминировать

Тренер «Арсенала» Артета: в матче с «Ливерпулем» нам необходимо доминировать
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от завтрашнего матча 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором его подопечные сыграют с «Ливерпулем».

«Атмосфера на этой игре будет отличной. Обе команды находятся в действительно хорошей форме и занимают сильные позиции в чемпионате. Матч будет очень напряжённым. Но мы должны играть лучше, чем они. Толпу возможно заставить замолчать, только если мы будем доминировать в этой встрече и покажем себя лучше них», — приводит слова Артеты The Independent.

Напомним, матч между командами состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 17 туров АПЛ «Арсенал» набрал 39 очков и занимает первое место в чемпионате. После аналогичного количества матчей «Ливерпуль» заработал 38 очков и расположился на второй строчке.

Турнирная таблица чемпионата Англии
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