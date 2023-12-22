«Манчестер Сити» выиграл клубный ЧМ, разгромив «Флуминенсе»

Завершился финальный матч клубного чемпионата мира — 2023 между английским «Манчестер Сити» и бразильским «Флуминенсе». Встреча прошла в Джидде (Саудовская Аравия). Игру обслужила бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 4:0 и выиграл турнир.
Уже на первой минуте аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес открыл счёт и вывел свою команду вперёд. На 27-й минуте «горожане» увеличили преимущество благодаря автоголу защитника «Флуминенсе» Нино.
На 72-й минуте Фил Фоден довёл счёт до разгромного, отличившись с передачи Альвареса. В конце матча Альварес оформил дубль и установил окончательный счёт встречи. Ему ассистировал Матеус Нунес.
- 22 декабря 2023
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