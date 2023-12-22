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«Манчестер Сити» выиграл клубный ЧМ, разгромив «Флуминенсе»

«Манчестер Сити» выиграл клубный ЧМ, разгромив «Флуминенсе»
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Завершился финальный матч клубного чемпионата мира — 2023 между английским «Манчестер Сити» и бразильским «Флуминенсе». Встреча прошла в Джидде (Саудовская Аравия). Игру обслужила бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 4:0 и выиграл турнир.

Клубный чемпионат мира - 2023 . Финал
22 декабря 2023, пятница. 21:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 0
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Альварес – 1'     2:0 Нино – 27'     3:0 Фоден – 72'     4:0 Альварес – 88'    

Уже на первой минуте аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес открыл счёт и вывел свою команду вперёд. На 27-й минуте «горожане» увеличили преимущество благодаря автоголу защитника «Флуминенсе» Нино.

На 72-й минуте Фил Фоден довёл счёт до разгромного, отличившись с передачи Альвареса. В конце матча Альварес оформил дубль и установил окончательный счёт встречи. Ему ассистировал Матеус Нунес.

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