Три бразильских клуба интересуются защитником «Локомотива» Фассоном

Бразильские «Фламенго», «Интернасьонал» и «Коринтианс» хотят подписать защитника московского «Локомотива» Лукаса Фассона. Об этом сообщил журналист Фабио Алейшо в телеграм-канале.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Лукас Фассон провёл 16 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету бразильского защитника шесть игр в Фонбет Кубке России.

Напомним, Лукас Фассон перешёл в «Локомотив» из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» в июне 2022 года. Контракт футболиста с железнодорожниками был подписан на четыре года. Он дебютировал за «Локомотив» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» 17 июля 2022 года. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.