«Наполи» заинтересован в трансфере Самарджича

«Наполи» провёл первые переговоры с окружением полузащитника «Удинезе» Лазара Самарджича, сообщает журналист Николо Скира на своей страница в соцсети X (бывший Twitter). Они оказались позитивными для обеих сторон.

Самарджич остался в запасе в последнем матче «Удинезе» в 16-м туре Серии A с «Сассуоло» (2:2). У него не сложились отношения с главным тренером Габриэле Чоффи. Поэтому 21-летний хавбек сборной Сербии надеется перебраться в январе в один из сильных клубов.

Помимо «Наполи» за игроком также следит «Ювентус». Не исключено, что «Удинезе» решит подождать с продажей Самарджича до лета.

В этом сезоне футболист провёл в Серии A 15 матчей и забил два гола. Самарджич родился в Берлине и выступал за юношеские и молодёжную сборные Германии. За национальную команду Сербии он дебютировал в этом году.