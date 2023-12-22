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«Я должен был выгнать его ещё на презентации». Президент «Наполи» — об увольнении Гарсии

«Я должен был выгнать его ещё на презентации». Президент «Наполи» — об увольнении Гарсии
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Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал подробности его работы с экс-тренером неаполитанского клуба Руди Гарсией, который был уволен минувшей осенью.

«Я понял, что должен был выгнать его ещё в первый день, когда мы представили его в качестве тренера. Это тот специалист, который приходит в клуб и говорит: «Я ничего не знаю о «Наполи», я не смотрел матчей этой команды». После этих слов я начал смеяться, но он повторил свои слова ещё несколько раз. Мне просто нужно было заниматься сохранением того футбола, который был при Спаллетти, но вместо этого он настоял на том, чтобы я уволил потрясающего тренера по физической подготовке для того, чтобы он пригласил на его место собственного специалиста», — приводит слова Де Лаурентиса AS.

Напомним, Гарсия возглавил неаполитанский клуб перед началом нынешнего сезона, но был уволен 14 ноября. Под руководством французского наставника «Наполи» провёл 16 матчей во всех турнирах.

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