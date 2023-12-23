Криштиану Роналду отреагировал на третью победу «Аль-Насра» подряд

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды над «Аль-Иттифаком» (3:1).

«Третья победа подряд! Мы жаждем большего, давай не останавливаться, «Аль-Наср», – написал Роналду в одной из социальных сетей.

«Аль-Наср» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии, лидирует в турнире «Аль-Хиляль».

Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср» с января 2023 года. Ранее португалец представлял английский «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне Роналду провёл за саудовский клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 11-ю результативными передачами. Контракт игрока с нынешней командой действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.