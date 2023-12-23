Аке прокомментировал победу «Манчестер Сити» в клубном ЧМ

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке прокомментировал победу своей команды над «Флуминенсе» (4:0) в финале клубного чемпионата мира – 2023.

«Ощущения отличные, мы очень рады. Это первый клубный чемпионат мира для «Сити» и первый для нас как игроков.

Это был трудный матч. «Флуминенсе» – очень хорошая команда, которая играет в очень хороший футбол. Мы старались прессинговать их высоко, но у соперников есть сильные качества, поэтому иногда им удавалось вывести мяч несмотря на наше давление.

Мы были достаточно стойкими. Хотели сохранить ворота сухими и забить голы – и нам это удалось. Мы боролись изо всех сил. Я так рад, что нам удалось выиграть этот турнир и в общей сложности пять трофеев в этом году.

Хулиан Альварес всегда хорошо владеет мячом, и его голы говорят сами за себя. Однако дело не только в голах, но и в его скорости работы. Он всегда усердно работает на благо команды и прессингует впереди.

Родри всегда выступает на высоком уровне и это очень важно для нас. Кайл Уолкер всегда хорош в обороне и очень хорошо обращается с мячом, как вы могли видеть по его великолепной передаче в матче с «Уравой Ред Даймондс». Я очень рад за них обоих.

Мы хотим воссоздавать то же чувство, которое испытываем сейчас. Каждый раз, когда мы выигрываем трофей, мы так счастливы. Атмосфера в клубе великолепная, и люди за кулисами тоже проделывают огромную тяжёлую работу. Мы продолжаем идти вперёд – знаем, что сезон длинный, но хотим сделать больше. Мы собираемся бороться ради этого», — приводит слова Аке официальный сайт ФИФА.

В финале Аке был заменён на 81-й минуте.