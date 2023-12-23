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Тренер «Челси» Почеттино: мы готовы к новым трансферам

Тренер «Челси» Почеттино: мы готовы к новым трансферам
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос, является ли необходимостью для лондонского клуба подписание новых футболистов в грядущее трансферное окно.

«Мы всегда находимся на связи со спортивным директором и оцениваем ситуацию. Если нам нужно что-то сделать в этом направлении, мы будем готовы.

Всегда делается особый акцент на привлечение в команду молодых футболистов, но перед нами стоят разные цели — привлечение игроков и с опытом, и без опыта, которые могли бы помочь команде. Мы должны быть открыты для обсуждения текущей ситуации. Вместе мы примем наилучшее решение для клуба», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

Напомним, за минувшее трансферное окно лондонский клуб потратил на приобретение футболистов € 467,8 млн, в то время как продал игроков на сумму € 269,4 млн, таким образом, продемонстрировав отрицательный трансферный баланс.

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