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Игрок «Ман Сити» Уолкер: мы показали, что являемся лучшей командой в мире

Игрок «Ман Сити» Уолкер: мы показали, что являемся лучшей командой в мире
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер считает свою команду лучшей в мире.

«За последние 12 месяцев мы показали, что являемся лучшей командой в мире. Наши результаты доказывают это, и стабильность, которой нам удалось добиться, поразительна.

Выиграть эти пять трофеев невероятно. Для меня это пять самых больших побед. Так горжусь быть частью этой команды. Могу сказать, что для меня большая честь играть вместе с такими партнёрами. Я не мог и мечтать о лучших товарищах по команде", — приводит слова Уолкера официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, вчера, 22 декабря, состоялся финальный матч клубного чемпионата мира-2023 между «Манчестер Сити» и бразильским «Флуминенсе». «Горожане» одержали победу со счётом 4:0. За последнее время команда Хосепа Гвардиолы выиграла пять турниров: английскую Премьер-Лигу, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

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