Полузащитник «Астон Виллы» Николо Дзаньоло высказался о первом голе в АПЛ

Полузащитник «Астон Виллы» Николо Дзаньоло прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед». Итоговый результат — 1:1. Дзаньоло вышел на замену на 81-й минуте и сравнял счёт на 90+7-й минуте. Это первый гол итальянского полузащитника в английской Премьер-лиге.

«Был очень важный матч. Мы должны были победить. Я доволен своим первым голом в Премьер-лиге, но предпочёл бы три очка. Когда я вышел на поле, команде был нужен гол. После того, как я забил, стало немного лучше. На «Вилла Парк» сложно играть. «Шеффилд Юнайтед» показал себя хорошей командой.

Отменённый гол? VAR — это часть игры. Иногда это хорошо, иногда нет. Мы должны выиграть матч не с помощью VAR», — приводит слова Дзаньоло ВВС со ссылкой на Sky Sports.