«МЮ» недоволен желанием Гирасси перейти в «Тоттенхэм» и видит ему замену в Эн-Несири

«Манчестер Юнайтед» готов отказаться от идеи подписания нападающего немецкого «Штутгарта» Серу Гирасси ради приобретения форварда испанской «Севильи» Юссефа Эн-Несири. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «красные дьяволы» разочарованы желанием Гирасси перейти в лондонский «Тоттенхэм» вместо того, чтобы присоединиться к ним. В связи с этим, «Манчестер Юнайтед» начал рассматривать возможность с осуществлением трансфера Эн-Несири. Подчёркивается, что скауты манкунианцев уже следили за марокканским футболистом в последних матчах и будут продолжать это делать дальше.

Напомним, в нынешнем сезоне Эн-Несири принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и двумя результативными передачами. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 18 млн.