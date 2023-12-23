Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Наполи. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывшего итальянского футболиста убили в ночном клубе Палермо

Бывшего итальянского футболиста убили в ночном клубе Палермо
Комментарии

Бывший итальянский футболист Розолино Селесия был застрелен в ночном клубе Палермо (Италия). Об этом сообщил L´Unione Sarda.

22-летний Селесия был доставлен в больницу, но скончался. В него выстрелили трижды в шею и грудь. Конфликт произошел в туалете ночного клуба. Позднее полиция задержала двух братьев, подозреваемых в совершении преступления.

Ранее Селесия выступал за молодёжные команды «Торино», но позже завершил карьеру.

«Президент Урбано Каир и весь футбольный клуб «Торино» искренне разделяют боль семьи в связи с кончиной Розолино Селесии, бывшего футболиста молодежной команды. Его близким, всем его родственникам и многочисленным друзьям направлены наши соболезнования и объятия», — написано в заявлении «Торино».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android