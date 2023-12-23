«Всё будет на пятёрку, я уверен». Гендиректор «Пари НН» — о переходе Марадишвили

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о переходе полузащитника Константина Марадишвили из московского «Локомотива».

«За «Пари НН» Константин Марадишвили будет играть под пятым номером. Всё будет на пятёрку, я уверен. Желаю Константину успешных выступлений на нижегородской земле. Костя, тебя у нас все очень ждали», — написал Мелик-Гусейнов в телеграм-канале.

Сегодня, 23 декабря, «Пари Нижний Новгород» объявил о переходе Константина Марадишвили на правах аренды до завершения сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Марадишвили провёл восемь матчей, в которых забил один мяч. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями в этом турнире футболист не отметился.