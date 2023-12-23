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«Спартак» начал монтаж вывески нового названия домашнего стадиона

«Спартак» начал монтаж вывески нового названия домашнего стадиона
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В данный момент московский «Спартак» завершает переименование домашнего стадиона. Он будет называться «Лукойл Арена». На спортивном сооружении производится монтаж вывески с новым названием. Об этом сообщает телеграм-канал «Спартак Информ».

Фото: Телеграм-канал «Спартак Информ»

Напомним, предыдущим названием стадиона было «Открытие Банк Арена».

В данный момент «Спартак» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 30 очков за 18 матчей.

Турнирная таблица РПЛ

Свой ближайший домашний матч красно-белые проведут в первой половине марта 2024 года, когда сыграют с воронежским «Факелом». В первом круге подопечные Гильермо Абаскаля уступили этой команде со счётом 0:2 на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Тогда голами отметились Евгений Марков и Максим Максимов.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 16:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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