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«Наполи» объявил о продлении контракта с Осимхеном до 2026 года

Итальянский «Наполи» объявил о пролонгации трудового соглашения с нападающим Виктором Осимхеном до 2026 года.

«Виктор и «Наполи» вместе до 2026 года», — сказано в официальном аккаунте неаполитанского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: Официальный аккаунт ФК «Наполи» в соцсети Х (ранее Twitter)

Предыдущий контракт нигерийского нападающего был рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Осимхен принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

Осимхен перешёл в неаполитанский клуб из французского «Лилля» осенью 2020 года. За этот период футболист сыграл в 118 матчах во всех соревнованиях, где забил 67 голов и сделал 17 ассистов.