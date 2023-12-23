Игрок «Рубина» Безруков: Сперцян уедет в Европу в новом году, но ему есть куда расти

Хавбек «Рубина» Руслан Безруков высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в один из европейских клубов.

«Мне кажется, в новом году Сперцян уедет в Европу. Он очень хорошо проводит этот сезон. Конечно, ему есть куда расти, но сейчас он для меня один из лучших полузащитников в России. Желаю, чтобы он не останавливался, играл только лучше и попробовал свои силы в европейском чемпионате. Не знаю, какой клуб подошёл бы Эдуарду, он должен сам всё взвесить и принять лучшее для себя решение», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.