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Дарья Карпина поделилась новой фотографией с мужем с отпуска

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, разместила новую фотографию с мужем с отпуска.

Дарья Карпина вместе с мужем Фото: Телеграм-канал Дарьи Карпиной

Дарья также подписала фото «влюблённым» эмодзи в своём телеграм-канале.

Напомним, в данный момент 54-летний специалист находится в отпуске. Карпин выйдет из него 10 января вместе с «Ростовом». Футболисты команды пройдут медицинский осмотр и поедут на сборы в Объединённые Арабские Эмираты сразу после новогодних праздников.

Также ранее стали известны соперники «Ростова» по товарищеским матчам в рамках сбора в ОАЭ. «Дончане» встретятся с «Родиной», «Астаной», «Пари НН» и «Локомотивом». Ещё один соперник будет объявлен позднее.

Южане в данный момент располагаются на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 21 очко по итогам 18 проведённых матчей в Российской Премьер-Лиге.