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Тен Хаг рассказал, на какой позиции Рашфорд наиболее эффективен

Тен Хаг рассказал, на какой позиции Рашфорд наиболее эффективен
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об универсальности форварда своей команды Маркуса Рашфорда.

«Я думаю, Маркус может выступать на всех позициях в атаке. Он может играть на любом фланге. Однако наиболее эффективная позиция для него находится в центре, либо чуть левее», — приводит слова тен Хага официальный сайт английского клуба.

В текущем сезоне Рашфорд провёл за «Манчестер Юнайтед» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

Ранее наставник «Манчестер Юнайтед» высказался о поражении своей команды в матче 18-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (0:2).

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