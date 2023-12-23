Тен Хаг рассказал, на какой позиции Рашфорд наиболее эффективен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об универсальности форварда своей команды Маркуса Рашфорда.

«Я думаю, Маркус может выступать на всех позициях в атаке. Он может играть на любом фланге. Однако наиболее эффективная позиция для него находится в центре, либо чуть левее», — приводит слова тен Хага официальный сайт английского клуба.

В текущем сезоне Рашфорд провёл за «Манчестер Юнайтед» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

Ранее наставник «Манчестер Юнайтед» высказался о поражении своей команды в матче 18-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (0:2).